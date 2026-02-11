Богомолов попросил освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Российский режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Об этом в среду, 11 февраля, он сообщил в своем Telegram-канале.
— Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения, — говорится в публикации.
Ранее общественность удивила новость о назначении режиссера на соответствующий пост. Позже в Минкультуры России заявили, что выбор пал на Богомолова, так как он отвечает квалификационным требованиям и обладает нужными компетенциями.
Многие встали на его сторону. Так, режиссер Валерия Гай Германика заступилась за коллегу Богомолова и поддержала его назначение. Она отметила, что режиссер создает тренды, поэтому он может научить молодое поколение артистов уникальному видению актерской профессии.
Сам Богомолов признался, что предложение занять эту должность было неожиданным. На данный момент он также занимает пост художественного руководителя Театра на Малой Бронной и театра-сцены «Мельников». Он утверждал, что ему хватит сил на все площадки.