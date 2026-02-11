Создана велосипедная трансмиссия, не требующая частого обслуживания

Устройство, установленное на каретке рамы, заменяет традиционную систему с переключателями и кассетами. «Главное преимущество — весь механизм переключения спрятан внутри герметичного корпуса. Туда не попадает грязь, вода, песок. Цепь работает в одной плоскости, без перекосов, которые возникают при перебрасывании между звездочками. Это резко снижает износ и увеличивает ресурс всей трансмиссии», — говорится в сообщении.