Создана велосипедная трансмиссия, не требующая частого обслуживания

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Коробку передач для велосипеда, которая не требует частого обслуживания и защищена от грязи, создали в Московском Политехе. Разработка должна решить главную проблему — частый износ цепи, звездочек и переключателей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Устройство, установленное на каретке рамы, заменяет традиционную систему с переключателями и кассетами. «Главное преимущество — весь механизм переключения спрятан внутри герметичного корпуса. Туда не попадает грязь, вода, песок. Цепь работает в одной плоскости, без перекосов, которые возникают при перебрасывании между звездочками. Это резко снижает износ и увеличивает ресурс всей трансмиссии», — говорится в сообщении.
Первый прототип был шестискоростным, сейчас команда работает над девятискоростной версией, которая соответствует стандартному диапазону для горных и туристических велосипедов.
По словам автора разработки преподавателя Центра проектной деятельности Московского Политеха Антона Беспалова, анализ единственного серийного аналога на рынке — немецкой коробки передач Pinion — позволил упростить конструкцию и разработать уникальную систему переключения.
После изготовления прототипа запланированы стендовые и натурные испытания. Стендовые проверяют работу механизма в контролируемых условиях — измеряют нагрузки, проверяют плавность переключения, оценивают износ деталей. Натурные испытания — это реальная езда на велосипеде с установленной коробкой в разных условиях: по городу, бездорожью, в горах.
«Увеличение количества электровелосипедов также стимулирует спрос на надежные трансмиссии. Электромотор создает дополнительную нагрузку на цепь и переключатели, ускоряя их износ. Кареточная коробка передач способна выдерживать повышенные нагрузки от электропривода, что делает ее привлекательной для этого растущего сегмента рынка», — заключили в пресс-службе вуза.