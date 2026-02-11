Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Создана велосипедная трансмиссия, не требующая частого обслуживания

Ее разработали в Московском Политехе.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Коробку передач для велосипеда, которая не требует частого обслуживания и защищена от грязи, создали в Московском Политехе. Разработка должна решить главную проблему — частый износ цепи, звездочек и переключателей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Устройство, установленное на каретке рамы, заменяет традиционную систему с переключателями и кассетами. «Главное преимущество — весь механизм переключения спрятан внутри герметичного корпуса. Туда не попадает грязь, вода, песок. Цепь работает в одной плоскости, без перекосов, которые возникают при перебрасывании между звездочками. Это резко снижает износ и увеличивает ресурс всей трансмиссии», — говорится в сообщении.

Первый прототип был шестискоростным, сейчас команда работает над девятискоростной версией, которая соответствует стандартному диапазону для горных и туристических велосипедов.

По словам автора разработки преподавателя Центра проектной деятельности Московского Политеха Антона Беспалова, анализ единственного серийного аналога на рынке — немецкой коробки передач Pinion — позволил упростить конструкцию и разработать уникальную систему переключения.

После изготовления прототипа запланированы стендовые и натурные испытания. Стендовые проверяют работу механизма в контролируемых условиях — измеряют нагрузки, проверяют плавность переключения, оценивают износ деталей. Натурные испытания — это реальная езда на велосипеде с установленной коробкой в разных условиях: по городу, бездорожью, в горах.

«Увеличение количества электровелосипедов также стимулирует спрос на надежные трансмиссии. Электромотор создает дополнительную нагрузку на цепь и переключатели, ускоряя их износ. Кареточная коробка передач способна выдерживать повышенные нагрузки от электропривода, что делает ее привлекательной для этого растущего сегмента рынка», — заключили в пресс-службе вуза.