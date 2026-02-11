Ричмонд
Появились доказательства, что из тюрьмы вывезли муляж вместо тела Эпштейна

Журналисты обнаружили доказательства того, что из тюрьмы в Нью-Йорке вывезли муляж тела Эпштейна после его гибели в 2019 году, это якобы было сделано, чтобы отвлечь внимание прессы.

Британские журналисты обнаружили доказательства в опубликованных Минюстом США файлах финансиста Джеффри Эпштейна того, что из тюрьмы в Нью-Йорке после его смерти вывезли муляж, а не тело, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Согласно документам, охранники сложили коробки и простыни так, чтобы они напоминали человеческое тело, и погрузили муляж в белый фургон с надписью “Управление главного судмедэксперта”. Затем репортёры последовали за машиной, когда она выезжала из тюрьмы. Тем временем настоящий труп Эпштейна поместили в другой черный автомобиль, который незаметно выехал с территории, что позволило полицейским перевезти тело без лишнего шума», — говорится в материале.

Уточняется, что план описан во внутренних документах столичного исправительного центра.

Ранее уже появлялись версии, что Эпштейн на самом деле не погиб. Бывшая возлюбленная экс-принца Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, Виктория Херви, заявила, что не верит в смерть финансиста, вероятно, его вывезли в Израиль.

Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.

