Богомолов попросил освободить его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил главу Минкульта Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ. Причину своего решения он не раскрыл.

Источник: РИА "Новости"

«От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов в Telegram.

Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Выпускники вуза обратились к Минкульту с просьбой отменить это решение. Авторы письма говорили, что назначение Богомолова «нарушает традиции преемственности», существующие в Школе-студии. Режиссер в ответ заявил, что рассуждения «о своих и чужих» кажутся ему «наивными, а иногда просто глупыми». Минкульт говорил, что трудовой договор с Константином Богомоловым заключен до проведения выборов ректора.

