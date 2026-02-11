Богомолов попросил освободить его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Константина Богомолова назначили и. о. ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Выпускники вуза обратились к Минкульту с просьбой отменить это решение. Авторы письма говорили, что назначение Богомолова «нарушает традиции преемственности», существующие в Школе-студии. Режиссер в ответ заявил, что рассуждения «о своих и чужих» кажутся ему «наивными, а иногда просто глупыми». Минкульт говорил, что трудовой договор с Константином Богомоловым заключен до проведения выборов ректора.