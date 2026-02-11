Собянин: Более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

«В 2011—2025 годах в Москве построили свыше 1 тыс. 200 объектов социальной инфраструктуры. В планах на текущий год — возведение более 100 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов. Среди них — новые корпуса Московской городской онкологической больницы № 62 в “Сколково”, — написал Собянин.
Он уточнил, что только в 2025 году возвели 93, в том числе 63 здания школ, детских садов и образовательных комплексов; флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова в Царицыно; крупнейший детский многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира в Сокольниках; круглогодичный Большой лыжный трамплин на Воробьевых горах.
Также начата реализация проектов строительства современных городских стационаров — новых медицинских комплексов Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ имени Демихова и ГКБ № 67 имени Ворохобова.
«Особое внимание город уделяет строгому соблюдению обязательств инвесторов по строительству соцобъектов, в первую очередь образовательных. В прошлом году за счет внебюджетных средств было введено 66% школ и детских садов. Ожидается, что в 2026-м их доля вырастет до 77%», — отметил мэр.
По его словам, также проводится комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома на ул. Беговая и стадиона «Торпедо» имени Стрельцова.