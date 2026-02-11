Собянин: Более 100 соцобъектов планируется построить в Москве в 2026 году

Он уточнил, что только в 2025 году возвели 93, в том числе 63 здания школ, детских садов и образовательных комплексов; флагманский центр городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова в Царицыно; крупнейший детский многопрофильный комплекс детской ГКБ святого Владимира в Сокольниках; круглогодичный Большой лыжный трамплин на Воробьевых горах.