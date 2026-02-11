Ричмонд
Российский фигурист Гуменник рассказал об атмосфере в Олимпийской деревне

Иностранные спортсмены свободно общаются с россиянами в Олимпийской деревне в Италии. Об этом заявил фигурист Петр Гуменник, пишет ТАСС.

10 февраля спортсмены представили короткую программу. Гуменник набрал результат, который позволил ему занять 12-е место.

По словам фигуриста, атмосфера среди участников Игр доброжелательная. Он отметил, что опасался возможных ограничений в общении, однако на практике спортсмены активно взаимодействуют друг с другом, обмениваются значками и участвуют в совместных мероприятиях.

Гуменник также рассказал, что получил подарки от других участников. При этом часть призов, по его словам, оказалась недоступна.

Произвольная программа в мужском одиночном катании состоится 13 февраля. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

