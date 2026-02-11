Житель Омской области задолжал налоговой почти 1,8 миллиона рублей

Как следует из материалов дела, мужчина игнорировал требования приставов о добровольном погашении налоговой задолженности. В связи с неисполнением обязательств судебный пристав обратился в суд с ходатайством о применении меры административного воздействия в виде запрета на пересечение государственной границы до полного погашения долга.