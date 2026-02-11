Житель Омской области задолжал налоговой почти 1,8 миллиона рублей

Горьковский районный суд Омской области установил временное ограничение на выезд из Российской Федерации в отношении жителя района, имеющего задолженность по налогам на сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Решение принято по административному иску судебного пристава-исполнителя отдела ФССП России по Омской области.
Как следует из материалов дела, мужчина игнорировал требования приставов о добровольном погашении налоговой задолженности. В связи с неисполнением обязательств судебный пристав обратился в суд с ходатайством о применении меры административного воздействия в виде запрета на пересечение государственной границы до полного погашения долга.
Суд изучил представленные доказательства и удовлетворил требования пристава в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
Применение ограничения на выезд является одной из мер принудительного исполнения, предусмотренных Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Мера направлена на стимулирование должников к своевременному исполнению финансовых обязательств перед бюджетом и предотвращение уклонения от уплаты налогов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В омской акватории Иртыша нелегально стояли чужие танкеры.