Архитектор Селеменев: «Сегодня много новых зданий именно из стекла»

Заместитель руководителя Сибирского отделения ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, почетный архитектор России Александр Селеменев рассказал, что современные композитные материалы открывают новые горизонты в строительстве. Об этом он сообщил КП-Новосибирск в рамках «Сибирской строительной недели».
По словам Александра Селеменева, раньше использовали только металлическую арматуру. Сегодня же широко распространена пластиковая. Она не только легче, но и обладает впечатляющей прочностью, что позволяет снизить вес конструкций.
Также он рассказал о новых фасадных системах. От традиционных кирпича и дерева постепенно перешли к совершенно иной архитектуре, воплощенной в стеклянных небоскребах. Стекло, которое раньше ассоциировалось с окнами, теперь используется повсеместно — от ограждений эскалаторов и перил в аэропортах до целых зданий, как, например, в Китае. Это свидетельствует о новой эре в применении, казалось бы, привычных материалов, которые обретают совершенно новые свойства и возможности.