Архитектор Селеменев: «Сегодня много новых зданий именно из стекла»

Также он рассказал о новых фасадных системах. От традиционных кирпича и дерева постепенно перешли к совершенно иной архитектуре, воплощенной в стеклянных небоскребах. Стекло, которое раньше ассоциировалось с окнами, теперь используется повсеместно — от ограждений эскалаторов и перил в аэропортах до целых зданий, как, например, в Китае. Это свидетельствует о новой эре в применении, казалось бы, привычных материалов, которые обретают совершенно новые свойства и возможности.