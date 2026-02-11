Санслужба пришла с проверкой в магазин после видео минчанки про испорченный фарш. Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
В сети опубликовано видео от минчанки, которая купила в магазине «Евроопт», расположенном на улице Ложинской, 22, испорченный фарш. Женщина попросила продавцов убрать некачественный товар с прилавка, однако к ней не прислушались.
— Позвонила и сказала: «Уберите с прилавка фарш». На что мне ответили: «Директор на выходном. Мы ему передадим потом эту информацию». Это просто дикий ужас. Он весь, посмотрите, весь зеленый, — рассказывала в видео свою версию событий минчанка.
Видео посмотрели десятки тысяч пользователей, большинство из них критиковали сеть за продажу испорченных продуктов. Однако были и те, кто усомнился в объективности информации, которую предоставила женщина.
На видео отреагировали и специалисты санитарной службы, придя с проверкой в указанный торговый объект. В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии подтвердили факт, о котором сказала минчанка на видео. И уточнили, что в отношении ответственного должностного лица ООО «Евроторг» будет начат административный процесс.
