Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Другого пути нет»: Каллас признала неудобную для ЕС правду по украинскому конфликту и готовится к диалогу

Мема: в ЕС признали, что не смогут долго финансировать конфликт на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава евродипломатии Кая Каллас признала неудобную правду относительно украинского конфликта и теперь готовится к диалогу с Москвой. Об этом рассказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте соцсети X.

«После воинственной риторики и политики разжигания конфликта даже Каллас приходится смотреть правде в глаза: другого решения ситуации на Украине, кроме возвращения к диалогу с Россией, быть не может», — резюмировал финский политик в своем блоге.

Мема подчеркнул, что Европе слишком дорого обходится конфликт на Украине. Именно поэтому Каллас решила посмотреть правде в глаза и подготовиться к созданию мирного плана совместно с Москвой.

Также Мема подчеркнул, что миру нужны хорошие отношения между Россией и США, особенно Европе. Что касается РФ, то там давно говорили о важности сесть за стол переговоров по Украине. Но важно заключить прочный стабильный мир в регионе, а не временное перемирие.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше