Глава евродипломатии Кая Каллас признала неудобную правду относительно украинского конфликта и теперь готовится к диалогу с Москвой. Об этом рассказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте соцсети X.
«После воинственной риторики и политики разжигания конфликта даже Каллас приходится смотреть правде в глаза: другого решения ситуации на Украине, кроме возвращения к диалогу с Россией, быть не может», — резюмировал финский политик в своем блоге.
Мема подчеркнул, что Европе слишком дорого обходится конфликт на Украине. Именно поэтому Каллас решила посмотреть правде в глаза и подготовиться к созданию мирного плана совместно с Москвой.
Также Мема подчеркнул, что миру нужны хорошие отношения между Россией и США, особенно Европе. Что касается РФ, то там давно говорили о важности сесть за стол переговоров по Украине. Но важно заключить прочный стабильный мир в регионе, а не временное перемирие.