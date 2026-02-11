Богомолов попросил Любимову снять его с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов попросил министра культуры России Ольгу Любимову освободить его от обязанностей и. о. ректора школы-студии МХАТ. Свое намерение он выразил в личном Telegram-канале.
«Дорогие друзья, я попросил министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Константин Богомолов у себя в Telegram-канале.
Напомним, разразился скандал после назначения Богомолова на эту должность. Многие артисты были не согласны с решением, чтобы режиссер возглавил Школу-студию МХАТ.
