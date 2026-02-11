Эта категория белорусов может выходить на пенсию досрочно. Минтруда напомнило о пенсионных льготах

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. Для этого необходимо не менее 5 лет страхового стажа — то есть работы с уплатой обязательных взносов в ФСЗН — и не менее 15 лет общего стажа с учетом страхового.
Отдельная норма касается матерей, которые родили пять и более детей и воспитали их до 16 лет. Независимо от возраста пенсия по возрасту им назначается при наличии не менее 10 лет работы в сельском хозяйстве с непосредственным участием в производстве сельхозпродукции. При этом время ухода за детьми в такой стаж не засчитывается.
Многодетные матери, родившие четверых детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, могут рассчитывать на пенсию по достижении общеустановленного пенсионного возраста, но при пониженном страховом стаже — 5 лет. Общий стаж должен составлять не менее 20 лет с учетом страхового.
В Минтруда также напомнили, что в общий стаж включаются периоды ухода за детьми до 3 лет, однако их суммарная продолжительность не может превышать 12 лет.
Отдельно ведомство указало базовые условия назначения пенсии по возрасту. В Беларуси пенсионный возраст составляет 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. Минимальный общий стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуется не менее 20 лет страхового стажа — это периоды работы, в течение которых за человека уплачивались обязательные страховые взносы.