Эта категория белорусов может выходить на пенсию досрочно. Минтруда напомнило о пенсионных льготах

Женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 8-летнего возраста, имеют право на трудовую пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет. Для этого необходимо не менее 5 лет страхового стажа — то есть работы с уплатой обязательных взносов в ФСЗН — и не менее 15 лет общего стажа с учетом страхового.