Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора МХАТ

Режиссер Константин Богомолов заявил, что попросил министра культуры РФ Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — написал Богомолов.
Константин Богомолов — режиссер театра и кино, драматург и поэт. С 2019 года он возглавляет Театр на Малой Бронной, где поставил ряд резонансных спектаклей. В 2024 году стал художественным руководителем Театра-Сцены «Мельников». Богомолов удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», также он ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.
Ранее глава Минкультуры Ольга Любимова сообщала о назначении Богомолова временно исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Министр отмечала его вклад в развитие театрального искусства и подчеркивала, что режиссер успешно совмещает творческую деятельность с педагогической работой.
В январе стало известно о смерти ректора Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он скончался 14 января в больнице на 65-м году жизни. По данным ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Золотовицкий преподавал в вузе с 1989 года, а в 2013 году возглавил его. Он сыграл более ста ролей в театре и кино, снимался в фильмах и сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Ландыш серебристый» и других.