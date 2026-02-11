Богомолов попросил освободить его от обязанностей ректора МХАТ

В январе стало известно о смерти ректора Школы-студии МХАТ, заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Он скончался 14 января в больнице на 65-м году жизни. По данным ТАСС, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Золотовицкий преподавал в вузе с 1989 года, а в 2013 году возглавил его. Он сыграл более ста ролей в театре и кино, снимался в фильмах и сериалах «Каменская», «Марш Турецкого», «Ландыш серебристый» и других.