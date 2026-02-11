Ричмонд
Росгвардия взяла под охрану пункты контроля грузовиков в Приморье

Решение принято для предотвращения регулярных актов вандализма и защиты дорожной инфраструктуры.

Источник: PrimaMedia.ru

Подразделения Росгвардии начали охрану автоматизированных пунктов весогабаритного контроля (АВПГК) на дорогах Приморского края. Это решение принято для предотвращения регулярных актов вандализма и повреждений дорогостоящего оборудования, сообщается в телеграм-канале «Цифровое Приморье» (18+).

«Росгвардия обеспечивает оперативное реагирование при поступлении сообщений о совершении противоправных действий в отношении АПВГК, направляя наряд группы задержания для выяснения причин и принятия мер к пресечению противоправных деяний», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, за три года работы оборудование неоднократно целенаправленно выводилось из строя. Злоумышленники расстреливали технику, похищали силовые кабели и устраивали поджоги.

Все восемь пунктов, установленные «Цифровым Приморьем» по концессионному соглашению с краевым правительством, теперь находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Также они прошли плановую модернизацию, в ходе которой были не только обновлены технические компоненты, но и усилены меры физической защиты.

Сейчас семь пунктов контроля работают в штатном режиме. Один пункт, перенесенный в район села Новая Москва на трассе Шкотово-Партизанск, функционирует в тестовом режиме, который продлится три месяца.

Напомним, что недавно компания «Цифровое Приморье» провела модернизацию пунктов весогабаритного контроля. Установленное оборудование и обеспечивающее его работу ПО с использованием искусственного интеллекта, теперь сможет выявлять нарушителей, закрывающих госномера автомобилей.