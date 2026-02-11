Росгвардия взяла под охрану пункты контроля грузовиков в Приморье

Все восемь пунктов, установленные «Цифровым Приморьем» по концессионному соглашению с краевым правительством, теперь находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Также они прошли плановую модернизацию, в ходе которой были не только обновлены технические компоненты, но и усилены меры физической защиты.