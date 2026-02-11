Рост сумм в январских квитанциях во Владивостоке объяснили морозами и НДС

По данным ДЭК, традиционно значительную роль во Владивостоке сыграла холодная погода: январь выдался особенно ветреным по сравнению с декабрем, что привело к повышенному потреблению тепла, особенно в домах с высокими теплопотерями. К тому же, тариф в январе был рассчитан с учётом увеличения ставки НДС на 1,7%. В итоге, по данным компании, счета за тепло в среднем выросли на 30−40% по сравнению с декабрем.