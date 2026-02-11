Рост сумм в январских квитанциях во Владивостоке объяснили морозами и НДС

Стоимость отопления в январских квитанциях у жителей Владивостока заметно возросла. В отдельных случаях итоговая сумма практически удвоилась, чем граждане стали активно делиться в социальных сетях. Причины резкого увеличения начислений в платежах разъяснили в Дальневосточной энергетической компании (ДЭК).
«На это повлияло изменение ставки НДС (в тарифе дал увеличение на 1,7%), а также сезонный фактор», — объясняют в компании.
По данным ДЭК, традиционно значительную роль во Владивостоке сыграла холодная погода: январь выдался особенно ветреным по сравнению с декабрем, что привело к повышенному потреблению тепла, особенно в домах с высокими теплопотерями. К тому же, тариф в январе был рассчитан с учётом увеличения ставки НДС на 1,7%. В итоге, по данным компании, счета за тепло в среднем выросли на 30−40% по сравнению с декабрем.
Так, разница в платежах за январь у некоторых оказалась весьма ощутимой: с 3,5 тысячи рублей до 6 тысяч, с 4 до 8 тысяч. В отдельных случаях рост стал рекордным. Так, жительница Владивостока Катерина получила счёт за дом в январе на 47 тысяч рублей, тогда как месяцем ранее заплатила 24 тысячи. Видео с её обращением быстро разошлось по соцсетям и привлекло внимание пользователей по всей стране.
Местным жителям, у которых общие суммы в квитанциях выросли особенно сильно, советуют обратиться в управляющие компании — это может свидетельствовать об отсутствии или неисправности общедомового прибора учёта.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит тарифы на коммунальные услуги на предмет экономической обоснованности. Контрольные мероприятия уже начались в отношении органов регулирования Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. Следующие на очереди — Сахалинская область, Псковская область и Республика Удмуртия.
Напомним, что с этого года в единую квитанцию за электроэнергию и тепло в Приморье включён платёж за обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Клиентам, у которых настроен автоплатёж за вывоз мусора, необходимо обновить реквизиты и производить оплату по новым данным.