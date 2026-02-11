ЖКХ сказало, зачем минчанам разделять отходы дома, если их отсортируют на заводе

ЖКХ сказало, зачем минчанам сортировать отходы дома, если их отсортируют на заводе. Подробности рассказали в государственной организации «Минское городское жилищное хозяйство».
В организации ответили на вопрос: зачем проводить сортировку отходов дома, если они все равно будут отсортированы на заводе. И пояснили, что так называемый «обычный» мусор и раздельно собранное вторсырье вывозят разные мусоровозы. К ним применяются разные технологии отбора полезных материалов.
«Да, в контейнеры для вторсырья попадает до 80% постороннего мусора, что требует дополнительной сортировки. Но извлечение полезных фракций из раздельного сбора намного эффективнее!» — заметили в ЖКХ.
И обратили внимание, что пластик, стекло, металл, макулатура из контейнеров, предназначенных для вторсырья, значительно чище. Подобное, пояснили в ЖКХ, в разы упрощает, а также удешевляет сортировку, повышает качество вторсырья и его ценность.
Что качается вторичных материальных ресурсов, которые попадают в контейнеры для ТКО, то они загрязнены другими отходами и органикой. В организации обращают внимание, что подобное делает их фактически непригодными для качественной переработки без дорогостоящей и сложной сортировки.
