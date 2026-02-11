ЖКХ сказало, зачем минчанам разделять отходы дома, если их отсортируют на заводе

В организации ответили на вопрос: зачем проводить сортировку отходов дома, если они все равно будут отсортированы на заводе. И пояснили, что так называемый «обычный» мусор и раздельно собранное вторсырье вывозят разные мусоровозы. К ним применяются разные технологии отбора полезных материалов.