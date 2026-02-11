Красноярский суд изменил меру пресечения фигурантке дела о похищении подростка

«Суд принял решение — ходатайство адвокатов постановление изменить в части срока избранной меры — не до 22 марта, а до 21 марта 2026, в остальном оставить без изменений», — сказала собеседница агентства.
Адвокаты просили заменить арест на запрет определённых действий или домашний арест, но суд оставил её под стражей, лишь формально уменьшив срок. Батырова обвиняется в причастности к афере, в ходе которой из квартиры в Красноярске был похищен 14-летний подросток и украдены деньги.
Напомним, 22 января 14-летний подросток ушёл из дома в Красноярске в сопровождении неизвестного, после чего из сейфов в квартире было похищено около 3 миллионов рублей. На следующий день мальчик был обнаружен в арендованной квартире вместе с Батыровой. Позднее в Благовещенске был задержан и арестован 22-летний житель Тюменской области, выполнявший роль курьера. Также в квартире находилась 18-летняя девушка, которая стала одной из фигуранток дела.
