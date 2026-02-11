Красноярский суд изменил меру пресечения фигурантке дела о похищении подростка

Напомним, 22 января 14-летний подросток ушёл из дома в Красноярске в сопровождении неизвестного, после чего из сейфов в квартире было похищено около 3 миллионов рублей. На следующий день мальчик был обнаружен в арендованной квартире вместе с Батыровой. Позднее в Благовещенске был задержан и арестован 22-летний житель Тюменской области, выполнявший роль курьера. Также в квартире находилась 18-летняя девушка, которая стала одной из фигуранток дела.