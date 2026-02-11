Орбан обвинил Украину в попытках сменить правительство Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке сменить власть в стране. С соответствующим заявлением он выступил в телевизионном интервью, пишет RMF24.
По словам Орбана, Киев намеренно финансирует венгерскую оппозицию и пытается повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Все для того, чтобы привести к власти в Будапеште проукраинский кабинет.
«Украина не жалеет ни денег, ни сил», — заявил Орбан, говоря о поддержке оппозиционной партии TISZA.
По его мнению, в случае смены власти новое руководство могло бы направлять Киеву оружие, финансовую помощь и даже военных, а также активно поддерживать вступление Украины в ЕС. Он подчеркнул, что это, по его оценке, ударит по венгерской экономике.
В партии TISZA обвинения отвергли. Представитель объединения по международным вопросам Анита Орбан заявила, что политическая сила поддерживает суверенитет Украины, однако не намерена ускорять ее интеграцию в Евросоюз.
Тем временем депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отмечал, что предстоящие выборы станут серьезным испытанием для венгерского премьера. По его словам, ослабить позиции Орбана захотят даже в Европе. Поэтому самому политику придется бороться не только за свою победу, но и за демократию во всем ЕС.