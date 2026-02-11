Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан обвинил Украину в попытках сменить правительство Венгрии

Орбан уверен, что Киев финансирует венгерскую оппозицию.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке сменить власть в стране. С соответствующим заявлением он выступил в телевизионном интервью, пишет RMF24.

По словам Орбана, Киев намеренно финансирует венгерскую оппозицию и пытается повлиять на исход парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. Все для того, чтобы привести к власти в Будапеште проукраинский кабинет.

«Украина не жалеет ни денег, ни сил», — заявил Орбан, говоря о поддержке оппозиционной партии TISZA.

По его мнению, в случае смены власти новое руководство могло бы направлять Киеву оружие, финансовую помощь и даже военных, а также активно поддерживать вступление Украины в ЕС. Он подчеркнул, что это, по его оценке, ударит по венгерской экономике.

В партии TISZA обвинения отвергли. Представитель объединения по международным вопросам Анита Орбан заявила, что политическая сила поддерживает суверенитет Украины, однако не намерена ускорять ее интеграцию в Евросоюз.

Тем временем депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отмечал, что предстоящие выборы станут серьезным испытанием для венгерского премьера. По его словам, ослабить позиции Орбана захотят даже в Европе. Поэтому самому политику придется бороться не только за свою победу, но и за демократию во всем ЕС.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше