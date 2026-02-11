Орбан обвинил Украину в попытках сменить правительство Венгрии

Тем временем депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер отмечал, что предстоящие выборы станут серьезным испытанием для венгерского премьера. По его словам, ослабить позиции Орбана захотят даже в Европе. Поэтому самому политику придется бороться не только за свою победу, но и за демократию во всем ЕС.