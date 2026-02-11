Лавров оценил заявления США о Гренландии фразой «хоть тушкой, хоть чучелом»

Нарративы США о некой несуществующей угрозе Гренландии, которая якобы грозит острову от России и Китая, Вашингтон продвигает последовательно. Прямо как в советском анекдоте о перевозке попугая через границу любым способом. Об этом в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи» заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Российский дипломат отметил, что ему непонятно, откуда вообще взялась эта аргументация — якобы РФ и КНР «наводнили» регион своими подводными лодками. Несмотря на то, что обе страны опровергали заявления Белого дома, в Вашингтоне последовательно повторяют эти нарративы.
«Им надо любым способом, как в том анекдоте, хоть тушкой, хоть чучелом через границу пробраться», — сказал министр.
Лавров также напомнил, что Москва уже не раз повторяла, что тема принадлежности Гренландии ее не касается.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что тема Гренландии и США, включая притязания Вашингтона на остров, не касается Москвы. По словам главы государства, США могут «потянуть» покупку Гренландии. При этом произойти подобный сценарий может в том случае, если остров будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия когда-то продала Аляску.
Вместе с тем глава государства добавил, что Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и действовала жестко.