Лавров оценил заявления США о Гренландии фразой «хоть тушкой, хоть чучелом»

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что тема Гренландии и США, включая притязания Вашингтона на остров, не касается Москвы. По словам главы государства, США могут «потянуть» покупку Гренландии. При этом произойти подобный сценарий может в том случае, если остров будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия когда-то продала Аляску.