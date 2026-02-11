В Ташкенте стартовал проект Центра ядерной медицины при участии «Росатома»

ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Ташкенте стартовал проект Центра ядерной медицины с участием специалистов дивизиона «Росатом Технологии Сооружения». Об этом сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии «Узатом».
Как сообщается, в агентстве состоялось рабочее совещание, посвященное перспективам развития ядерной медицины в республике с участием представителей профильных ведомств, а также экспертов дивизиона «Росатом Технологии Сооружения».
«Такие инициативы активно поддерживаются президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым: под его руководством стартовал проект Центра ядерной медицины в Ташкенте», — отметили в Узатоме.
По данным агентства, в этом году центр планируется оснастить оборудованием для проведения позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), циклотроном, радиофармлабораторией, гамма-ножом и кибер-ножом.
«Во время встречи российская сторона поделилась опытом создания современной инфраструктуры ядерной медицины, включая циклотронные комплексы, производство радиофармпрепаратов и центры ПЭТ/КТ-диагностики, а также успешными международными проектами “под ключ”, — отмечается в сообщении.
По итогам совещания стороны договорились совместно разработать дорожную карту и стратегию развития ядерной медицины в Узбекистане.
«Эти документы станут основой для передачи технологий, подготовки специалистов и повышения качества здравоохранения. Проект позволит существенно снизить уровень онкологических заболеваний благодаря ранней диагностике и современным методам лечения на основе ядерных технологий», — говорится в сообщении.
«Встреча прошла в духе активного двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и Россией в этой стратегически важной сфере… укрепляется партнерство с Россией и “Росатомом”, — добавили в Узатоме.
В июне прошлого года на полях ПМЭФ Узатом и медицинский институт имени С. Березина (бывший Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — ЛДЦ МИБС) подписали соглашение об основных условиях реализации проекта по созданию Центра ядерной медицины в Узбекистане.