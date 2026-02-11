В Башкирии мужчина из ревности проткнул жену шампуром

Кармаскалинский межрайонный суд в Башкирии вынес приговор местному жителю за попытку заколоть свою супругу шампуром, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Мужчину признали виновным в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
«Суд приговорил его к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — уточнило подразделение СК РФ в своём Telegram-канале.
В ходе расследования удалось выяснить, в июне 2025 года обвиняемый находился в состоянии опьянения дома в селе Архангельское и поссорился с женой. Мужчина обвинил её в измене и, схватив шампур, вонзил его в грудь потерпевшей.
Затем он сбежал с места преступления. Медикам удалось спасти женщину. Позднее мужчина сам сдался правоохранительным органам. Он отказался признавать вину в рамках уголовного дела, заявив, что якобы хотел только «припугнуть» супругу.
