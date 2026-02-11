В Башкирии мужчина из ревности проткнул жену шампуром

Напомним, в ноябре во Владивостоке местный житель напал на соседку в подъезде дома. Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о нанесении ей телесных повреждений. Конфликт возник после того, как женщина вызвала второй лифт, чтобы не ехать с мужчиной. После этого он стал оскорблять соседку и ударил её, заметив в руках телефон.