Омские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку

Сегодня, 11 февраля 2026 года, в Омской области стартовал основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку для учащихся девятых классов. В мероприятии участвуют почти 22,4 тысячи школьников на базе 671 образовательной организации по всей территории региона.
Успешная сдача собеседования является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации. Процедура проходит как в очном, так и в дистанционном формате с применением информационно-коммуникационных технологий для отдельных категорий участников.
Каждому школьнику предстоит выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, подготовить монологическое высказывание по одной из предложенных тем и провести диалог с экзаменатором-собеседником. В качестве исходных материалов используются тексты о выдающихся россиянах — ученых, изобретателях, космонавтах, полководцах, героях войны, деятелях искусства, спортсменах, врачах и других, внесших значительный вклад в развитие страны.
На выполнение всех заданий отводится в среднем 15 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличена на 30 минут. Результаты оцениваются по системе «зачет/незачет»: для получения зачета необходимо набрать не менее 10 баллов из 20 возможных. Для школьников с ОВЗ применяется специальная шкала оценивания.
Выпускники, получившие незачет или не явившиеся по уважительной причине, смогут пройти собеседование в дополнительные сроки — 11 марта и 20 апреля 2026 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Мошенники звонят омичам от лица симпатичного регионального министра.