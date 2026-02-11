Омские девятиклассники сдают итоговое собеседование по русскому языку

Каждому школьнику предстоит выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, подготовить монологическое высказывание по одной из предложенных тем и провести диалог с экзаменатором-собеседником. В качестве исходных материалов используются тексты о выдающихся россиянах — ученых, изобретателях, космонавтах, полководцах, героях войны, деятелях искусства, спортсменах, врачах и других, внесших значительный вклад в развитие страны.