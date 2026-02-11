Коммунальный коллапс в Котово оставил жителей без тепла и воды

В городе Котово Волгоградской области: жители сразу нескольких микрорайонов столкнулись с отсутствием тепла и воды, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на администрацию городского поселения. Утром 11 февраля произошел порыв теплотрассы неподалеку от дома № 88 по улице Коммунистическая, оставив без отопления ряд жилых домов и социально значимых объектов.
Список затронутых адресов внушительный. Среди них — дома по улицам Коммунистическая (80, 88, 82), Свердлова (2, 4), Победы (3, 5, 9, 11), Синельникова (4, 6), Нефтяников (7) и Чапаева (14). Также без тепла остались такие важные учреждения, как местная «Почта», детский сад № 8 и поликлиника.
Помимо отопления, возникли серьезные проблемы и с водоснабжением. Как объяснили коммунальные службы, еще 9 февраля из-за аварийного отключения линии 110 кВт остановились насосы на водозаборе Филино. Это привело к значительному падению давления на водоводе, который подает воду в Котово. Хотя линию электроснабжения уже запустили, насосы пока не смогли восстановить рабочее давление в водоводе. На текущий момент оно составляет всего 4,2 атмосферы.
Специалисты активно обследуют водовод, чтобы выявить причину падения давления. Чиновники заверили, что работы идут, но их усложняет большая протяженность водовода и обильные снегопады.