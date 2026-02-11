Коммунальный коллапс в Котово оставил жителей без тепла и воды

Помимо отопления, возникли серьезные проблемы и с водоснабжением. Как объяснили коммунальные службы, еще 9 февраля из-за аварийного отключения линии 110 кВт остановились насосы на водозаборе Филино. Это привело к значительному падению давления на водоводе, который подает воду в Котово. Хотя линию электроснабжения уже запустили, насосы пока не смогли восстановить рабочее давление в водоводе. На текущий момент оно составляет всего 4,2 атмосферы.