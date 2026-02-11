Депутат Стенякина: Суд может отказать в компенсации за специально накопленный отпуск

Так, суды тщательно изучают, почему именно человек не использовал свой отпуск, и сознательный отказ от отдыха может быть воспринят как нереализованное по личному выбору право. В таких случаях сотрудник может быть частично или полностью лишён компенсации.
Депутат напомнила, что трудовое законодательство под угрозой серьёзных штрафов запрещает не предоставлять оплачиваемый отпуск более двух лет подряд. Поэтому обычно начальство следит, чтобы сотрудники не забывали отдыхать, пишет РИА «Новости».
Не только увольняющимся положены компенсации — работодатель также может удержать с сотрудника определённую сумму. По словам юриста Людмилы Айвар, причинами являются, например, отпускные за дни отдыха, предоставленные в аванс, или затраты на обучение.
