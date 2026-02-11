Ричмонд
Снег, сошедший с крыши дома в Новосибирске, упал на кроссовер

Глыба проломила лобовое стекло и повредила кузов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске с крыши дома № 12 на улице 1-я Инская сошел снег. Снежная глыба упала на автомобиль Toyota RAV 4, сильно его повредив.

— У автомобиля оказалась проломлена крыша, разбито лобовое стекло, различные повреждения получили элементы кузова с правой стороны, — сообщает «АСТ-54», ссылаясь на слова владельца машины.

Напомним, сегодня из-за снега также обрушилась крыша в частном доме в Бердске, из-за чего пострадал мужчина. Также обрушилась стена у дома на улице Залесского — кирпичи упали на припаркованные рядом автомобили.