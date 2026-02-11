Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Эстонии Цахкна призвал лидеров ЕС перестать ныть

Глава МИД Эстонии призвал страны Евросоюза держаться вместе.

Источник: Комсомольская правда

Странам Евросоюза необходимо держаться вместе и принимать решения вместо того, чтобы жаловаться и ныть. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения… вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет позиция», — сказал он в разговоре с Politico.

Журналисты обратили внимание, что разногласия между руководством стран Евросоюза появились из-за стремления уменьшить зависимость Европы от США на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Гренландии.

Ранее Politico писал о конфликте лидеров Евросоюза из-за денег от изъятия суверенных российских активов. Авторы издания отмечали, что некоторые страны не хотели делить награбленное с США.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон признал, что зависимость Европы в энергетической сфере сместилась с России на США. В МИД России назвали зависимость от США одной из самых больших проблем Европы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше