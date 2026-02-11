Глава МИД Эстонии Цахкна призвал лидеров ЕС перестать ныть

Странам Евросоюза необходимо держаться вместе и принимать решения вместо того, чтобы жаловаться и ныть. Такое мнение высказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
«У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения… вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет позиция», — сказал он в разговоре с Politico.
Журналисты обратили внимание, что разногласия между руководством стран Евросоюза появились из-за стремления уменьшить зависимость Европы от США на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес Гренландии.
Ранее Politico писал о конфликте лидеров Евросоюза из-за денег от изъятия суверенных российских активов. Авторы издания отмечали, что некоторые страны не хотели делить награбленное с США.
Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон признал, что зависимость Европы в энергетической сфере сместилась с России на США. В МИД России назвали зависимость от США одной из самых больших проблем Европы.