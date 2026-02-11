Глава МИД Эстонии Цахкна призвал лидеров ЕС перестать ныть

«У Европы есть много рычагов воздействия. Нам просто нужно держаться вместе и принимать решения… вместо того, чтобы ныть и жаловаться, нам нужно понять, что благодаря силе у Европы действительно будет позиция», — сказал он в разговоре с Politico.