Сайт пермского аэропорта «Большое Савино» атаковали хакеры

Сайт Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино») 11 февраля подвергся DDOS-атаке. Сейчас Интернет-ресурс работает в штатном режиме, но возможны перебои. Администрация воздушной гавани Прикамья приносит извинения пассажирам за возникшие неудобства.
Согласно онлайн-табло аэропорта, утром есть задержки прилета четырех рейсов: DP 365 «Сочи — Пермь» — на шесть часов, UV 541 «Казань — Пермь» — на час, UV 215 «Самара — Пермь» — на 30 мин., UV 240 «Усинск — Пермь» — на 40 мин., SU 1768 «Москва — Пермь» — на полтора часа.
Вылет рейса «Пермь — Самара» перенесли на 20:20, «Пермь — Усинск» — на 20:00, «Пермь — Казань» — на 00:00.