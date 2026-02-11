Сайт пермского аэропорта «Большое Савино» атаковали хакеры

Согласно онлайн-табло аэропорта, утром есть задержки прилета четырех рейсов: DP 365 «Сочи — Пермь» — на шесть часов, UV 541 «Казань — Пермь» — на час, UV 215 «Самара — Пермь» — на 30 мин., UV 240 «Усинск — Пермь» — на 40 мин., SU 1768 «Москва — Пермь» — на полтора часа.