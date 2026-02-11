В Ленинском районе Новосибирска прошли рейдовые мероприятия

В ходе проверок изучили данные ряда граждан, провели профилактические беседы с несовершеннолетними. Двоих молодых людей в возрасте 18 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего опроса. Кроме того, наладили взаимодействие с охранными предприятиями торговых центров для выработки совместных мер. Проверка по материалам публикации продолжается, и подобные рейды проведут и в других торговых центрах города.