В Ленинском районе Новосибирска прошли рейдовые мероприятия

В Ленинском районе Новосибирска полиция провела рейды после сообщений в СМИ о конфликтах в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— С целью пресечения и профилактики правонарушений сотрудниками полиции были проведены комплексные рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников подразделения миграционной службы, инспекторов ПДН, участковых-уполномоченных полиции, оперативных сотрудников отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску и Управления МВД России по городу Новосибирску, — уточнили в пресс-службе.
В ходе проверок изучили данные ряда граждан, провели профилактические беседы с несовершеннолетними. Двоих молодых людей в возрасте 18 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего опроса. Кроме того, наладили взаимодействие с охранными предприятиями торговых центров для выработки совместных мер. Проверка по материалам публикации продолжается, и подобные рейды проведут и в других торговых центрах города.