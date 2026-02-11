Ричмонд
В Ленинском районе Новосибирска прошли рейдовые мероприятия

Полиция проверила торговый центр после сообщений в СМИ.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинском районе Новосибирска полиция провела рейды после сообщений в СМИ о конфликтах в торговом центре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— С целью пресечения и профилактики правонарушений сотрудниками полиции были проведены комплексные рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников подразделения миграционной службы, инспекторов ПДН, участковых-уполномоченных полиции, оперативных сотрудников отдела полиции № 7 «Ленинский» УМВД России по городу Новосибирску и Управления МВД России по городу Новосибирску, — уточнили в пресс-службе.

В ходе проверок изучили данные ряда граждан, провели профилактические беседы с несовершеннолетними. Двоих молодых людей в возрасте 18 лет доставили в отдел полиции для дальнейшего опроса. Кроме того, наладили взаимодействие с охранными предприятиями торговых центров для выработки совместных мер. Проверка по материалам публикации продолжается, и подобные рейды проведут и в других торговых центрах города.