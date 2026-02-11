Первые два корпуса нового жилого комплекса сданы в районе Коммунарка

«В Новомосковском административном округе введены в эксплуатацию два корпуса на 978 квартир в составе жилого комплекса. Новостройкам в районе Коммунарка присвоен почтовый адрес: ул. Адмирала Корнилова, д. 76, корп. 1, корп. 2», — говорится в материале.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, которого цитирует пресс-служба, в свою очередь отметил, что общая площадь новостроек составляет более 60 тыс. кв. м.
«Общая площадь домов переменной высоты до 24 этажей составляет около 62 тыс. кв. м, в них предусмотрено 978 квартир. Застройщик получил всю необходимую документацию и в настоящее время готовится к процедуре выдачи ключей собственникам недвижимости. Специалисты “Контроля Москвы” следили за ходом строительства на всех этапах», — рассказал Слободчиков.
По словам руководителя Мосгосстройнадзора, жилье суммарно занимает почти 42 тыс. кв. м. На данный момент реализовано свыше 95% лотов.
Сообщается, что благодаря расположению входных групп на одном уровне с землей проект создает условия для безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, а витражное остекление подъездов обеспечивает их естественную инсоляцию в дневное время. На первом этаже оборудованы помещения, предназначенные для хранения колясок и велосипедов, также здесь предусмотрены зоны отдыха.
В пресс-службе добавили, что в домах расположены 17 коммерческих помещений суммарной площадью более 2 тыс. кв. м. В них откроются аптеки, пункты выдачи маркетплейсов, супермаркеты, салоны красоты и кафе. Кроме этого, в здании обустроены 289 индивидуальных кладовых дня сезонного хранения вещей.
Отмечается, что на прилегающей территории установлены детские игровые площадки с покрытием из резиновой крошки, места отдыха и спортивные площадки. Для маломобильных горожан по территории проложены специально адаптированные пешеходные дорожки. В комплекс работ по озеленению входила высадка деревьев и кустарников, а также устройство декоративных цветников. Территория оборудована системой ландшафтного освещения.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству жилой застройки.
«Возведение зданий проходило под контролем Мосгосстройнадзора. Инспекторы комитета провели 26 выездных проверок, в ходе которых оценили выполненный объем работ. К мероприятиям привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, по заданию комитета они выполнили лабораторно-инструментальные исследования качества конструкций и стройматериалов», — заключил Слободчиков.