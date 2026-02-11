Первые два корпуса нового жилого комплекса сданы в районе Коммунарка

Сообщается, что благодаря расположению входных групп на одном уровне с землей проект создает условия для безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья, а витражное остекление подъездов обеспечивает их естественную инсоляцию в дневное время. На первом этаже оборудованы помещения, предназначенные для хранения колясок и велосипедов, также здесь предусмотрены зоны отдыха.