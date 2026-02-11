Ричмонд
Шарипзянов о Потуральски: «Он уже стал омичом и полюбил сырники»

По словам капитана, легионер вполне освоился в Омске.

Источник: Om1 Омск

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от нападающего Эндрю Потуральски, который проводит результативный сезон в КХЛ — 52 матча и 52 (20+32) очка.

По словам Шарипзянова, американский форвард быстро освоился в Омске и уже «вжился» в местную атмосферу. Капитан с улыбкой отметил, что Потуральски даже внешне многие называют «русским»: «Потуральски уже стал омичом. Он и на русского, кстати, похож. Все говорят, что он русский».

Шарипзянов добавил, что знакомит партнёра с российской культурой: например, на Матч звёзд КХЛ они отправились в Екатеринбург на поезде. Также, по его словам, хоккеист учит русский язык — и особенно часто употребляет слово «сырники», потому что это блюдо стало одним из его любимых.