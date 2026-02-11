Шарипзянов о Потуральски: «Он уже стал омичом и полюбил сырники»

Шарипзянов добавил, что знакомит партнёра с российской культурой: например, на Матч звёзд КХЛ они отправились в Екатеринбург на поезде. Также, по его словам, хоккеист учит русский язык — и особенно часто употребляет слово «сырники», потому что это блюдо стало одним из его любимых.