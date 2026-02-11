Башкирским силовикам увеличили размер допвыплат: они выросли втрое

Повышение внесено в указ главы региона от декабря 2023 года, который устанавливает региональные доплаты для отдельных категорий работников силовых структур. Ранее, в январе, о готовящемся увеличении заявил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он пояснил, что мера направлена на социальную поддержку работников уголовно-исполнительной системы и решение проблемы кадрового дефицита в отрасли. На эти цели в республиканском бюджете заложено более 200 миллионов рублей.