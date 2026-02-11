Ричмонд
Бывшие супруги Дибровы собрались вместе, чтобы отметить 16-летие сына

Ради сына: Дмитрий и Полина Дибровы отметили 16-летие сына.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Дибров и его бывшая жена Полина отложили в сторону личные разногласия ради важного семейного события — дня рождения их общего сына. Подростку исполнилось 16 лет.

Как сообщила Полина Диброва в своих социальных сетях, праздник отметили в кругу семьи за праздничным ужином, на котором присутствовали оба родителя.

— Ценность общения отца с детьми безгранична. Сохранить отношения в семье — большая работа каждого, — написала она, сопроводив пост фотографиями с торжества.

