В Новосибирской области выявили хищений электроэнергии на 330 миллионов рублей

В Новосибирской области энергетики подвели итоги борьбы с незаконным потреблением электроэнергии за прошедший год. По результатам более 250 тысяч проверок среди физических и юридических лиц компания «Россети Новосибирск» выявила и пресекла 464 факта нарушений. Объём неучтённого потребления превысил 54 млн кВт·ч, а общий финансовый ущерб оценивается более чем в 330 миллионов рублей. Отмечается, что количество выявленных нарушений снизилось на 5% по сравнению с 2024 годом.
Ключевую роль в этой работе играет не только выявление, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. Специалисты компании совместно с правоохранительными органами обработали на 10% больше заявлений, чем годом ранее. Одним из самых эффективных инструментов борьбы становится масштабная модернизация системы учёта. В 2025 году энергетики установили более 15 тысяч «умных» счётчиков, которые монтируются вне домовладений. Эти приборы позволяют дистанционно и автоматически снимать показания, а также оперативно выявлять причины коммерческих потерь.
Значимый вклад вносят и сознательные граждане. За прошлый год в компанию поступило почти 230 обращений о возможных хищениях, а за последние пять лет их число перевалило за тысячу. Сообщить о нарушении можно анонимно по телефону доверия или через специальную форму на сайте, при этом информатор может претендовать на вознаграждение.