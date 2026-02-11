В Новосибирской области выявили хищений электроэнергии на 330 миллионов рублей

Значимый вклад вносят и сознательные граждане. За прошлый год в компанию поступило почти 230 обращений о возможных хищениях, а за последние пять лет их число перевалило за тысячу. Сообщить о нарушении можно анонимно по телефону доверия или через специальную форму на сайте, при этом информатор может претендовать на вознаграждение.