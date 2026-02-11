Ричмонд
Кенгуру до полусмерти избил жителя Австралии и пытался утопить его собаку

В Австралии кенгуру пытался утопить собаку, а затем набросился на ее хозяина и избил до полусмерти, мужчину госпитализировали.

В австралийском штате Виктория кенгуру пытался утопить собаку и жестоко избил ее хозяина, мужчина попал в больницу, материал из The Sun перевел aif.ru.

По словам пострадавшего, он находился в доме, когда услышал, что его щенок громко лает. Мужчина вышел во двор и увидел, что кенгуру пытается утопить в пруду его семилетнюю собаку, а рядом бегает щенок.

Хозяин схватил палку и поспешил на помощь собакам, он ударил кенгуру.

«Он вынырнул из воды, как кровавая ракета, ударил меня головой в лицо, а потом еще и избил до полусмерти. Мы сцепились, и когда я вскочил, чтобы убежать, он ударил меня в спину. Он набросился на меня, схватил своими ручищами за голову и выбил из меня дух. Он все время рычал», — поделился пострадавший.

На помощь пришел друг мужчины, он ударил кенгуру лопатой, и тот убежал.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными ранениями, однако ему удалось спасти своих домашних животных.

Ранее в США гуляющие по улице лошади насмерть затоптали женщину.

