Кенгуру до полусмерти избил жителя Австралии и пытался утопить его собаку

«Он вынырнул из воды, как кровавая ракета, ударил меня головой в лицо, а потом еще и избил до полусмерти. Мы сцепились, и когда я вскочил, чтобы убежать, он ударил меня в спину. Он набросился на меня, схватил своими ручищами за голову и выбил из меня дух. Он все время рычал», — поделился пострадавший.