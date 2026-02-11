Посольство вызволило восемь россиян из рабства в колл-центрах Мьянмы в 2025 году

В последние месяцы участились случаи обращения за помощью в розыске и вызволении из рабства россиян, отправившихся на работу в страны Индокитая.
Посол Российской Федерации в Мьянме Искандер Азизов в интервью KP.RU сообщил, что в 2024 году Посольство России в Мьянме совместно с МИД и правоохранительными органами этой страны оказало помощь в поиске и репатриации на Родину 9 российских граждан, в 2025 г. — 8.
Дипломат рассказал о самом распространенном способе вовлечения иностранцев в незаконную деятельность на территории Мьянмы: используя социальные сети и мессенджеры, преступные группировки распространяют информацию о поиске сотрудников для работы в офисе на территории Таиланда или в таиландском, либо мьянманском модельном бизнесе с высокой заработной платой. Далее обманутых граждан с территории Таиланда переправляют в Мьянму, где изымают документы и принуждают участвовать в незаконной деятельности. От несогласных требуют большой выкуп.
Посол также отметил, что криминальные структуры ведут свою деятельность в Мьянме в связке с вооруженными этническими группировками и оппозиционными правительству силами.
Он призвал российских граждан к бдительности при получении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Индокитая в сфере коммуникационных технологий, индустрии развлечений и других областях.