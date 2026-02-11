Посольство вызволило восемь россиян из рабства в колл-центрах Мьянмы в 2025 году

Дипломат рассказал о самом распространенном способе вовлечения иностранцев в незаконную деятельность на территории Мьянмы: используя социальные сети и мессенджеры, преступные группировки распространяют информацию о поиске сотрудников для работы в офисе на территории Таиланда или в таиландском, либо мьянманском модельном бизнесе с высокой заработной платой. Далее обманутых граждан с территории Таиланда переправляют в Мьянму, где изымают документы и принуждают участвовать в незаконной деятельности. От несогласных требуют большой выкуп.