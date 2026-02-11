Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ответ на агрессивную экспансию Запада»: Посол назвал вескую причину поддержки России и СВО Мьянмой

Посол Азизов озвучил причину поддержки СВО Мьянмой.

Источник: Комсомольская правда

Начало и проведение Россией СВО было на разных этапах операции поддержано многими государствами мира. Среди которых — азиатское государство Мьянма.

Посол Российской Федерации в Республике Союз Мьянма (РСМ) Искандер Азизов в интервью KP.RU отметил, что солидарность мьянманцев с России «продиктована не какими-либо соображениями прагматичного порядка или желанием нам понравиться».

— Эта позиция основана на принципиальном согласии РСМ с правомерностью действий России в ответ на агрессивную геополитическую экспансию Запада на востоке Европы и проводимую им многолетнюю антироссийскую политику.

Азизов также заверил, что мьянманцы убеждены в суверенном праве любого государства парировать, в том числе военными средствами, угрозы жизненно важным интересам в области безопасности.

Дипломат также напомнил, что «всем беспристрастным наблюдателям известны первопричины конфликта на Украине и силы, которые были его непосредственными поджигателями».