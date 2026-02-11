Начало и проведение Россией СВО было на разных этапах операции поддержано многими государствами мира. Среди которых — азиатское государство Мьянма.
Посол Российской Федерации в Республике Союз Мьянма (РСМ) Искандер Азизов в интервью KP.RU отметил, что солидарность мьянманцев с России «продиктована не какими-либо соображениями прагматичного порядка или желанием нам понравиться».
— Эта позиция основана на принципиальном согласии РСМ с правомерностью действий России в ответ на агрессивную геополитическую экспансию Запада на востоке Европы и проводимую им многолетнюю антироссийскую политику.
Азизов также заверил, что мьянманцы убеждены в суверенном праве любого государства парировать, в том числе военными средствами, угрозы жизненно важным интересам в области безопасности.
Дипломат также напомнил, что «всем беспристрастным наблюдателям известны первопричины конфликта на Украине и силы, которые были его непосредственными поджигателями».