Посол напомнил об отмене виз в Мьянму для россиян

Регион Юго-Восточной Азии всегда был популярен у российских туристов, с удовольствием путешествующих без виз по Таиланду, Вьетнаму, Камбодже.
27 января 2026 года вступил в силу безвизовый режим для россиян, намеревающихся посетить Мьянму.
— Мьянма является прекрасной страной для культурно-исторического, рекреационного и религиозного туризма. — заявил в интервью KP.RU посол Российской Федерации в Мьянме Искандер Азизов.
Дипломат посоветовал посетить пагоды Шведагон в Янгоне возрастом, как считают мьянманцы, 2500 лет, а также уникальную, признанную в 2013 году ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия храмовую территорию из более 3800 пагод и ступ древнего города Баган.
— В бывшей королевской столице, городе Мандалае, тоже есть что посмотреть. А в Нейпьидо воздвигнут из белого мрамора и тика комплекс не имеющих аналогов объектов вокруг самой большой в мире статуи сидящего Будды — Победителя демона Мары («Мараваджайя»). Ну и, конечно, стоит упомянуть широкие чистейшие пляжи вдоль побережья Бенгальского залива, возможность расплатиться более чем в 80 магазинах страны российской картой «Мир» и вступление с 27 января в силу взаимного режима безвизовых поездок туристов и деловых людей — граждан России и Мьянмы. В общем, я бы рекомендовал нашим согражданам побывать здесь и увидеть все собственными глазами, а не полагаться только на мнение блогеров и тем более западных СМИ, — посоветовал глава российской дипмиссии в Мьянме.