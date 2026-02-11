— В бывшей королевской столице, городе Мандалае, тоже есть что посмотреть. А в Нейпьидо воздвигнут из белого мрамора и тика комплекс не имеющих аналогов объектов вокруг самой большой в мире статуи сидящего Будды — Победителя демона Мары («Мараваджайя»). Ну и, конечно, стоит упомянуть широкие чистейшие пляжи вдоль побережья Бенгальского залива, возможность расплатиться более чем в 80 магазинах страны российской картой «Мир» и вступление с 27 января в силу взаимного режима безвизовых поездок туристов и деловых людей — граждан России и Мьянмы. В общем, я бы рекомендовал нашим согражданам побывать здесь и увидеть все собственными глазами, а не полагаться только на мнение блогеров и тем более западных СМИ, — посоветовал глава российской дипмиссии в Мьянме.