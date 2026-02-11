Обещают работу моделью и высокие зарплаты: Посольство рассказало, как россиян заманивают в рабские колл-центры Мьянмы

Страны Индокитая, в числе которых Мьянма, все чаще упоминаются в сводках криминальных новостей в связи с функционированием на их территориях кибермошеннических и колл-центров центров, для работы в которых похищаются иностранцы, в том числе и россияне.
Посол Российской Федерации в Мьянме Искандер Азизов рассказал в интервью KP.RU о подобных схемах.
— Распространенным способом вовлечения иностранцев в незаконную деятельность на территории Мьянмы является следующий: с использованием социальных сетей и мессенджеров преступные группировки распространяют информацию о поиске сотрудников для работы в офисе на территории Таиланда или в таиландском, либо мьянманском модельном бизнесе с высокой заработной платой.
По словам Азизова, чаще всего ничего не подозревающих людей привозят в Таиланд, откуда нелегально переправляют через границу в Мьянму. И далее — обычный для подобного рода преступлений сценарий — отъем документов и фактическое рабство в мошеннических колл-центрах.
Посол призывал россиян к бдительности при получении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Индокитая.