Губернатор рассказал, когда откроют школу в Серебряном берегу для учеников

Напомним, что строительство школы началось московским ООО «Капитал развитие», выигравшим тендер в октябре 2022 года. Первоначальный срок сдачи был установлен на середину 2024 года, но график работ нарушили. После заключения нового договора с компанией «Русстрой» в июне 2024 года сдача объекта перенеслась сначала на июнь 2025 года, позже — на конец февраля 2026 года.