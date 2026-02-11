Губернатор рассказал, когда откроют школу в Серебряном берегу для учеников

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил новую школу в микрорайоне Серебряный берег. Строительство школы завершили в конце прошлого года. Теперь рабочие приступили к оборудованию помещений необходимой мебелью и техникой. Параллельно ведётся подбор педагогического состава. Об этом глава региона рассказал в своём телеграм-канале.
«Утром заехали в школу в мкр Серебряный берег, строительство которой завершили в конце прошлого года. Сейчас ведётся работа по оснащению объекта, чтобы с весны можно было запускать работу дополнительного образования», — рассказал Виталий Хоценко.
Губернатор подчеркнул, что основной целью является своевременное начало образовательного процесса. По просьбам родителей его запланировали на 1 сентября текущего года.
Школа рассчитана на 1 100 учеников. Её оснастят современными инженерными и IT-классами, курсами по робототехнике, 3D-моделированию и управлению квадрокоптерами. Эти элементы являются частью регионального проекта «Территория опережающего развития инженерного образования».
Напомним, что строительство школы началось московским ООО «Капитал развитие», выигравшим тендер в октябре 2022 года. Первоначальный срок сдачи был установлен на середину 2024 года, но график работ нарушили. После заключения нового договора с компанией «Русстрой» в июне 2024 года сдача объекта перенеслась сначала на июнь 2025 года, позже — на конец февраля 2026 года.
