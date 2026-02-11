Дальневосточники оказались на круизном лайнере в Японии: что их впечатлило и сколько стоил тур

«Ребят, когда увидела цены на круизы из Шанхая (таких я не припомню давно, наш стоил 24 тысячи без билетов и допов), просто не смогла устоять. Тем более, что из Владивостока лететь до начального порта всего-то три с небольшим часа. И вуаля — я на борту не просто лайнера, а шикарного пятизвездочного отеля “все включено”, — рассказала Юлия Грушина.