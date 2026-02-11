Посольство ожидает рост числа буддистов-паломников из России в Мьянму

— Думается, никто из верующих, к какой бы «колеснице» буддизма — «великой» или «малой» — он ни принадлежал, не откажется от посещения выдающейся святыни этой конфессии — пагоды Шведагон в Янгоне возрастом, как считают мьянманцы, 2500 лет, или уникальной, признанной в 2013 г. ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия храмовой территории из более 3800 пагод и ступ древнего города Баган. В бывшей королевской столице, городе Мандалае, тоже есть что посмотреть. А в Нейпьидо воздвигнут из белого мрамора и тика комплекс не имеющих аналогов объектов вокруг самой большой в мире статуи сидящего Будды — Победителя демона Мары («Мараваджайя»). К слову, и любознательным россиянам иной веры, не только буддистам, все эти места запомнятся на всю жизнь, — сообщил дипломат.