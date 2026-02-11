Мэрия Владивостока хочет закупить дополнительные эвакуаторы и парконы

Муниципальная служба эвакуации начала работать во Владивостоке в 2025 году и с этого времени регулярно отчитывается о результатах. По промежуточным данным мэрии, с начала 2026 года только за две недели января на муниципальную штрафстоянку вывезли несколько десятков автомобилей, которые мешали уборке снега или нарушали требования дорожных знаков. Служба эвакуации создана на базе городского предприятия и действует по установленному регламенту. Задержание транспорта проводят только при наличии соответствующих оснований в зоне действия запрещающих знаков и разметки. После этого машины направляют на муниципальную штрафстоянку.