Мэрия Владивостока хочет закупить дополнительные эвакуаторы и парконы

Администрация Владивостока намерена закупить дополнительные эвакуаторы и комплексы фотофиксации парковочных нарушений для муниципальной службы эвакуации, чтобы усилить работу по выявлению и пресечению нарушений правил остановки и стоянки в городе.
На сайте мэрии уточняется, что новая специализированная техника потребуется муниципальному дорожному предприятию, которое обслуживает городскую службу эвакуации. В городской администрации сообщили, что закупку дополнительных эвакуаторов и парконов планируют начать в ближайшее время после подготовки и размещения конкурсной документации.
По данным администрации, сейчас в городе ежедневно работают три эвакуатора и три мобильных комплекса фотовидеофиксации («паркона»). Они действуют совместно с сотрудниками ГИБДД и вывозят на штрафстоянку несколько автомобилей в день. Эти же комплексы фиксируют свыше сотни нарушений правил дорожного движения, в том числе парковку в неположенных местах, превышение скорости, езду без ремня и с выключенными фарами.
Муниципальная служба эвакуации начала работать во Владивостоке в 2025 году и с этого времени регулярно отчитывается о результатах. По промежуточным данным мэрии, с начала 2026 года только за две недели января на муниципальную штрафстоянку вывезли несколько десятков автомобилей, которые мешали уборке снега или нарушали требования дорожных знаков. Служба эвакуации создана на базе городского предприятия и действует по установленному регламенту. Задержание транспорта проводят только при наличии соответствующих оснований в зоне действия запрещающих знаков и разметки. После этого машины направляют на муниципальную штрафстоянку.