На Украине мужчина спрятался на дереве от сотрудников ТЦК

В Одессе мужчина залез на дерево, спасаясь от сотрудников территориального центра комплектования. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал UKR LEAKS.
На видео запечатлено, как трое сотрудников ТЦК пытаются достать мужчину, забравшегося на дерево, но все их усилия оказываются тщетными.
После ряда неудачных попыток, на фоне возмущенных возгласов местных жителей, представители ТЦК отказались от дальнейших действий и уехали. А мужчина, воспользовавшись ситуацией, перелез с дерева на забор и скрылся.
Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в 2025 году количество жалоб на действия сотрудников ТЦК от украинцев вросло вдвое.
Также сообщалось, что в Днепропетровской области сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили 55-летнего мужчину.