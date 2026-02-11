«Аэроэкспресс» запустит до Шереметьева четыре новых автобуса

«Компания продолжает обновление парка транспортных средств на автобусном экспресс-маршруте № 1195 между станцией метро “Ховрино” и аэропортом Шереметьево — в конце весны на линию выйдут четыре новых усовершенствованных автобуса “НЕФАЗ” российского производства», — сказано в сообщении. Как уточнили в компании, всего в парке будет 21 автобус Шереметьевского направления.
«Ежедневно экспресс-автобусами между станцией метро “Ховрино” и аэропортом Шереметьево пользуются порядка 7 тысяч пассажиров, спрос на маршрут постоянно растет. Чтобы обеспечить максимальный комфорт в поездках, выведем на линию еще 4 совершенно новых автобуса с улучшенной шумоизоляцией, тепловыми завесами на каждой двери и утепленным полом», — отметил генеральный директор «Аэроэкспресса» Андрей Акимов. Кроме того, новые автобусы приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями: в салоне предусмотрено место для колясок и откидной пандус.
Поездка до аэропорта Шереметьево на автобусном экспрессе по платной трассе М-11 занимает около 20 минут. «Остановки расположены у выхода № 2 станции метро “Ховрино”, в аэропорту — около выходов из терминалов. Экспресс-автобусы курсируют от станции метро “Ховрино” до терминалов В и С аэропорта Шереметьево — каждые 10 минут, до терминала D — каждые 15 минут», — уточнили в «Аэроэкспресс».
ООО «Аэроэкспресс» обеспечивает пассажирское железнодорожное и автобусное экспресс-сообщение между столицей и крупнейшими аэропортами Московского авиационного узла — Домодедово и Шереметьево. Компания основана в 2005 году и за это время перевезла более 200 млн человек.
«Аэроэкспресс» эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственные пассажирские терминалы в аэропортах Шереметьево и Домодедово. Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 150 рейсов, экспресс-автобусы — более 500 рейсов.