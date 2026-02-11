«Аэроэкспресс» запустит до Шереметьева четыре новых автобуса

«Ежедневно экспресс-автобусами между станцией метро “Ховрино” и аэропортом Шереметьево пользуются порядка 7 тысяч пассажиров, спрос на маршрут постоянно растет. Чтобы обеспечить максимальный комфорт в поездках, выведем на линию еще 4 совершенно новых автобуса с улучшенной шумоизоляцией, тепловыми завесами на каждой двери и утепленным полом», — отметил генеральный директор «Аэроэкспресса» Андрей Акимов. Кроме того, новые автобусы приспособлены для людей с ограниченными физическими возможностями: в салоне предусмотрено место для колясок и откидной пандус.