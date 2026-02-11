Сопка Буссе под прицелом: границы земельных участков уточняют во Владивостоке

Как рассказали в мэрии, в скором времени специалисты администрации проведут комплекс кадастровых работ, расположенных в шести кадастровых кварталах. Речь идет сразу о нескольких крупных районах. Три квартала объединяют микрорайон между улицами Нейбута, Адмирала Кузнецова, Воропаева и Ватутина. Также проверят кварталы в районе улицы Толстого и сопки Буссе, между Снеговой и Вострецова, от Сафонова до Морского кладбища и небольшой участок между Всеволода Сибирцева и Пушкинской. Отдельно в мэрии подчеркнули, что правообладатели обязаны обеспечить доступ к объектам для проведения кадастровых работ и не препятствовать их выполнению.
При этом ранее в мэрии заявили, что более 13 тысяч объектов недвижимости, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), выявили во Владивостоке. Владельцам срочно рекомендовали проверить данные. Если сведения об участках, зданиях, квартирах, помещениях, гаражах будут отсутствовать в ЕГРН, то их могут признать бесхозяйными.
В самой мэрии масштабные работы объясняют, что они должны сформировать единый реестр недвижимости. При этом жители города помнят, что летом прошлого года анонсировался новый проект уплотненной застройки вокруг сопки Буссе. Тогда жители выступили против проекта планировки территории на стыке проспекта Красного Знамени, улиц Толстого и Шилкинской, как раз один из кадастровых кварталов, где планируют искать бесхозяйную недвижимость. Проектом предлагалось построить ЖК, торговый центр, рынок, детсад и парковку.