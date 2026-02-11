Сопка Буссе под прицелом: границы земельных участков уточняют во Владивостоке

Как рассказали в мэрии, в скором времени специалисты администрации проведут комплекс кадастровых работ, расположенных в шести кадастровых кварталах. Речь идет сразу о нескольких крупных районах. Три квартала объединяют микрорайон между улицами Нейбута, Адмирала Кузнецова, Воропаева и Ватутина. Также проверят кварталы в районе улицы Толстого и сопки Буссе, между Снеговой и Вострецова, от Сафонова до Морского кладбища и небольшой участок между Всеволода Сибирцева и Пушкинской. Отдельно в мэрии подчеркнули, что правообладатели обязаны обеспечить доступ к объектам для проведения кадастровых работ и не препятствовать их выполнению.