Герой мема Андрей Таджибаев погиб в зоне СВО

В зоне проведения СВО при выполнении боевой задачи погиб Андрей Таджибаев, известный по мему «Или ты забыл, или ты не знал». Об этом сообщили в Союзе журналистов Кировской области.
Отмечается, что бывший руководитель пресс-службы регионального управления ГИБДД, а позже руководитель газеты «Вятский край» подписал контракт с Минобороны в мае прошлого года. Другие обстоятельства гибели Таджибаева не приводятся.
Андрей Таджибаев получил известность после того, как он грубо ответил на телефонный звонок одного из подчиненных во время разговора с тележурналистами. После этого Таджибаев стал героем интернет-мема.
Накануне сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб командир армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян, известный под позывным Абрек. Трагедия произошла всего за несколько дней до планируемой свадьбы военнослужащего.
Ранее в Жуковской детской школе искусств № 1 сообщили о гибели актёра сериала «Последний мент» Леонида Гусарова, который участвовал в специальной военной операции в качестве добровольца.