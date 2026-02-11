Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники

«Уже будет курсировать ускоренный поезд № 17/18 Москва — Симферополь. С конца апреля он будет доходить от Москвы до Керчи ровно за сутки. Кроме того, в Крым будут курсировать поезда № 173/174 Москва — Евпатория и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория», — уточнили в компании.