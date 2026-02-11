Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Открыта продажа билетов на поезда «Таврия» и «Таврия Экспресс» сообщением в Крым на майские праздники. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

«Продажа билетов на поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс” открыта на даты до 11 мая включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поскольку это период высокого спроса на билеты, ближе к майским праздникам выбор мест может быть сильно ограничен.

В майские праздники, помимо привычных круглогодичных поездов, в Крым поедут еще три поезда.

«Уже будет курсировать ускоренный поезд № 17/18 Москва — Симферополь. С конца апреля он будет доходить от Москвы до Керчи ровно за сутки. Кроме того, в Крым будут курсировать поезда № 173/174 Москва — Евпатория и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория», — уточнили в компании.

Продажа билетов на поезда «Таврия» открывается за 90 суток.

В 2025 году в майские праздники в Крым курсировали 14 поездов дальнего следования.