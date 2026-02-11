Открыта продажа билетов на поезда в Крым на майские праздники

«Продажа билетов на поезда “Таврия” и “Таврия Экспресс” открыта на даты до 11 мая включительно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что поскольку это период высокого спроса на билеты, ближе к майским праздникам выбор мест может быть сильно ограничен.
В майские праздники, помимо привычных круглогодичных поездов, в Крым поедут еще три поезда.
«Уже будет курсировать ускоренный поезд № 17/18 Москва — Симферополь. С конца апреля он будет доходить от Москвы до Керчи ровно за сутки. Кроме того, в Крым будут курсировать поезда № 173/174 Москва — Евпатория и № 179/180 Санкт-Петербург — Евпатория», — уточнили в компании.
Продажа билетов на поезда «Таврия» открывается за 90 суток.
В 2025 году в майские праздники в Крым курсировали 14 поездов дальнего следования.