Челябинский транспорт признан вторым по качеству в России

Челябинск занял второе место в России по удобству и качеству общественного транспорта. Эксперт Илья Зотов оценил развитие транспортных систем в региональных городах. Челябинск стал лидером в УрФО, опередив Екатеринбург и Тюмень, и занял второе место по стране, уступив только Перми. Такое отставание объяснимо, так как транспортная реформа в Перми началась на десять лет раньше.
Успехи Челябинска стали возможны благодаря усилиям региональных властей. С 2021 года в области было обновлено 1294 единицы общественного транспорта, включая более 800 автобусов, около 190 троллейбусов и более 240 трамвайных вагонов. Благодаря этим мерам, транспорт в регионе соответствует лучшим национальным стандартам.
Модернизация транспортной системы Челябинской агломерации проходит быстрыми темпами, а достижения города на федеральном уровне получили признание. Важно отметить, что в 2019 году Челябинск даже не входил в тридцатку лучших городов по транспортному развитию. Однако ситуация начала меняться. К 2023 году город вошел в десятку лидеров рейтинга «Симетра», а в 2026 году эксперты часто отмечают Челябинск как пример для подражания, стабильно включая его в тройку лидеров транспортных рейтингов.