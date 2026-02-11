Челябинский транспорт признан вторым по качеству в России

Модернизация транспортной системы Челябинской агломерации проходит быстрыми темпами, а достижения города на федеральном уровне получили признание. Важно отметить, что в 2019 году Челябинск даже не входил в тридцатку лучших городов по транспортному развитию. Однако ситуация начала меняться. К 2023 году город вошел в десятку лидеров рейтинга «Симетра», а в 2026 году эксперты часто отмечают Челябинск как пример для подражания, стабильно включая его в тройку лидеров транспортных рейтингов.