В Новосибирске врачи спасли ребенка со смертельно опасным пульсом

«Экстренная роботизированная операция длилась почти шесть часов. Без робота выполнить такое вмешательство невозможно, и никто в России, кроме нас, за него не взялся бы. В ходе операции в сердце мальчика нашли и прицельно устранили два независимых очага предсердной тахикардии, которые выдавали разный ритм: с частотой 210 и 160 ударов в минуту», — рассказал завотделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца Виталий Шабанов.