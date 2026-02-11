Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве 13 февраля вырастет автотрафик вблизи цветочных рынков

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Трафик автомобилей вблизи цветочных рынков, торговых центров и мест досуга в пятницу, 13 февраля, увеличится на 2%, а время проезда вырастет в 2−4 раза. В этот день москвичам и гостям столицы рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщил ТАСС заммэра города Максим Ликсутов.

Источник: Willian Cittadin/CC0

«По прогнозу аналитиков Центра организации дорожного движения (ЦОДД), 13 февраля число поездок на личном авто вырастет более чем на 2% по сравнению с 12 февраля. Движение может быть интенсивным вблизи цветочных рынков, магазинов и мест досуга», — сказал он.

По его словам, затруднения прогнозируются вблизи цветочных рынков: на Рижском рынке, Бережковской набережной, улицах Верхние Поля, Большая Дорогомиловская и Киевская. Плотное движение ожидается в центре города, где много мест досуга: на улицах Кузнецкий Мост, Пятницкая и Большая Никитская. Также сложно будет проехать около крупных торговых центров: на улицах Тестовская, Авиаконструктора Микояна и Гризодубовой, Ленинградском шоссе, Пресненской набережной, в 1-м Красногвардейском и Новопетровском проездах.

«Мы рекомендуем водителям заранее планировать маршрут, объезжая точки притяжения, или добираться на метро. Ситуационный центр ЦОДД будет круглосуточно мониторить обстановку на дорогах для оперативного реагирования и равномерного распределения движения», — заключил заммэра.