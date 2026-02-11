В Москве 13 февраля вырастет автотрафик вблизи цветочных рынков

По его словам, затруднения прогнозируются вблизи цветочных рынков: на Рижском рынке, Бережковской набережной, улицах Верхние Поля, Большая Дорогомиловская и Киевская. Плотное движение ожидается в центре города, где много мест досуга: на улицах Кузнецкий Мост, Пятницкая и Большая Никитская. Также сложно будет проехать около крупных торговых центров: на улицах Тестовская, Авиаконструктора Микояна и Гризодубовой, Ленинградском шоссе, Пресненской набережной, в 1-м Красногвардейском и Новопетровском проездах.